 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Türkiye Genelinde Hava Durumu

Türkiye Genelinde Hava Durumu

Giriş Tarihi: 12.11.2019, 11:03

Bugün hava nasıl olacak? Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 12 Kasım Salı hava durumu...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye Genelinde Hava Durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Sen Anlat Karadeniz final bölümü fragmanı izle
Sen Anlat Karadeniz final bölümü fragmanı izle
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Safran tarlalarına 40 günde 80 bin turist
Safran tarlalarına 40 günde 80 bin turist
Otomobilin çarptığı yaya takla attı! İşte o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı...
Otomobilin çarptığı yaya takla attı! İşte o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı...
Marmaris'te SAT komandolarından nefes kesen operasyon
Marmaris'te SAT komandolarından nefes kesen operasyon
Hırsızlık yapıp araçla kaçmaya çalışan kişiler ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaza ve kaçış anı böyle görüntülendi...
Hırsızlık yapıp araçla kaçmaya çalışan kişiler ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaza ve kaçış anı böyle görüntülendi...
Otomobilin çarptığı yaya takla attı! İşte o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı...
İzmir Konak'ta otomobilin çarptığı yaya takla attı! İşte o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı...
Hırsızlık yapıp araçla kaçmaya çalışan kişiler ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaza ve kaçış anı böyle görüntülendi...
İzmir’de hırsızlık yapıp araçla kaçmaya çalışan kişiler ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaza ve kaçış anı böyle görüntülendi...
Denizli'de kuyuya düşen adamın hayatını cep telefonu kurtardı
Denizli'de kuyuya düşen adamın hayatını cep telefonu kurtardı
Pandanın kar keyfi!
Pandanın kar keyfi!
Türkiye Genelinde Hava Durumu
Türkiye Genelinde Hava Durumu