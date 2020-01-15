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Türkiye Hasan'ı konuşuyor! O umudunu hiç kaybetmedi

Giriş Tarihi: 15.01.2020, 10:58

Türkiye Hasan'ı sosyal medyadaki bir videodan tanıdı. Ankara'da sokakta yaşayıp mendil satan Hasan,videoda kazandığı parayla otelde kalabildiğini ve o paranın kendisine yettiğini söyledi ve sonrasın 'Allah insanı sınar buna da şükür' cümlesini kurdu. Herkesin içini ısıttı bu görüntüler. Sonrasında devlet Hasan'a sahip çıktı ve Ankara Valiliği konuya müdahil oldu. İşte detaylar a haber ekranlarında...

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