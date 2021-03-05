Türkiye kahramanlarını uğurluyor! İlk tören Elazığ'da

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/turkiye-kahramanlarini-ugurluyor-ilk-toren-elazigda" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... Türkiye, Bitlis'ten gelen haber ile kahroldu. Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı olayda 11 askerimiz şehit oldu. Kahreden helikopter kazasından yaralı olarak kurtulan 2 askerimizin de kimlik bilgileri belirlendi. Şehit olan askerlerimizden birinin Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın olduğu öğrenildi. Bitlis şehitleri için Elazığ Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

Son dakika haberi... Türkiye, Bitlis'ten gelen haber ile kahroldu. Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığı olayda 11 askerimiz şehit oldu. Kahreden helikopter kazasından yaralı olarak kurtulan 2 askerimizin de kimlik bilgileri belirlendi. Şehit olan askerlerimizden birinin Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın olduğu öğrenildi. Bitlis şehitleri için Elazığ Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.