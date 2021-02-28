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    Yeniasır TV Yaşam Türkiye'de gök taşı! O anlar kameralara yansıdı

    Türkiye'de gök taşı! O anlar kameralara yansıdı

    Giriş Tarihi: 28.02.2021, 11:49

    Türkiye'nin özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki illerin yanı sıra Ankara, Kayseri, Tokat’ta da gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlattığı belirtilen ışık hüzmesi heyecan yarattı. Sosyal medyada paylaşımda bulunanlar yaşananları gök taşı (meteor) düşmesi olarak nitelendirirken, o anlar da anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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