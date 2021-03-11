Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde açıklanan ilk koronavirüs vakasının üzerinden 1 yıl geçti. Bu sürede, 34 milyondan fazla kovid testi yapıldı. Yaklaşık 3 milyona yakın kişiye koronavirüs tanısı kondu. Bugüne kadar toplam 29 bin 160 kişi hayatını kaybederken 2 milyon 640 bin kişi de iyileşti. İşte Türkiye'nin koronavirüsle geçen 1 yılı....
Türkiye'de koronavirüsle 365 gün nasıl geçti? İşte virüsle 1 yıllık mücadele haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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