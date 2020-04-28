Türkiye'den ABD'ye koronavirüs yardımı götüren A400M tipi askeri nakliye uçağı havalandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/turkiyeden-abdye-koronavirus-yardimi-goturen-a400m-tipi-askeri-nakliye-ucagi-havalandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID- 19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD’ye ulaştırılacak.