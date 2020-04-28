Son dakika haberi… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID- 19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD’ye ulaştırılacak.
Türkiye'den ABD'ye koronavirüs yardımı götüren A400M tipi askeri nakliye uçağı havalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.