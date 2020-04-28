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    Türkiye'den ABD'ye koronavirüs yardımı götüren A400M tipi askeri nakliye uçağı havalandı

    Giriş Tarihi: 28.04.2020, 10:50

    Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla hazırlanan ve COVID- 19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait A400M tipi uçak ile ABD’ye ulaştırılacak.

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