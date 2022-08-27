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    Yeniasır TV Yaşam Türkiye'den asbestli gemilere izin yok

    Türkiye'den asbestli gemilere izin yok

    Giriş Tarihi: 27.08.2022, 10:32

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Brezilya’dan İzmir Aliağa’daki gemi söküm tesislerine gelecek olan Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı geminin, geri gönderileceğini açıkladı. Kurum, açıklamasında, "Uluslararası bağımsız denetim kuruluşları ve Bakanlığımız denetim ekipleri gözetiminde notifikasyon şartında yer almasına rağmen ikinci bir denetim sürecinin işletilmesi tekrar istenen asbest ve diğer tehlikeli maddelerin bulunduğu yerlerin gemi planı üzerinde gösterilerek ve numune alınan noktaların fotoğraflanarak hazırlanması gereken 'Tehlikeli Madde Envanter Raporunun' Bakanlığımıza sunulmaması nedeniyle; NAE Sao Paulo l isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda; geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecektir" dedi. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.

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