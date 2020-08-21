Türkiye'den dev hamle! Tarihi müjdenin ilk adımları işte böyle atıldı!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020'de Tuna-1'de başladığı çalışmasında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Kendisini Boğaz'dan uğurladığım günü hatırlıyorum. Hamdolsun neticeye de, keşfe de ulaştık. Fatih Sondaj gemimiz ismine yakışır şekilde hepimizi gururlandırdı" dedi. Peki, bu hikaye nasıl başladı? İlk adımları nasıl atıldı? İşte detaylar!

6 NİSAN 2017

MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKASI TOPLANTISI

"Tarihimizdeki ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle yılda en az Karadeniz'de 2 tane Akdeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız"

9 HAZİRAN

TPAO BARBAROS HAYRETTİN PAŞA GEMİSİ ZİYARETİ

'Türkiye olarak biz artık büyük güçlü Türkiye diyorsak bu alanda da kendi mühendislerimiz gemilerimiz, arama sondaj platformlarımızla olmak zorundayız. İnşallah bunun bir neticesi noktasında da önemli adımlar atacağız'

9 TEMMUZ 2017

DÜNYA PETROL KONGRESİ

"Arama ve üretim faaliyetleri ekseninde denizlerimizde petrol ve doğalgaz faaliyetlerine odaklanmış bulunuyoruz. Akdeniz havzasında ve Karadeniz'de sismik araştırmalarımız yoğun bir biçimde devam ediyor"

28 TEMMUZ 2016

AKADEMİSYENLERLE İSTİŞARE TOPLANTISI

"İnşallah bu yılın son çeyreğinde envanterimize alacağımız kendi sondaj gemimizle kendi mühendislerimizle Türkiye olarak biz kendimiz yapacağız"

10 AĞUSTOS 2017

HABERTÜRK ÖZEL RÖPORTAJ

"Burada ciddi keşifler oluyorsa bizde kendi hukukumuza dayalı bölgelerde daha aktif olacağız"

12 AĞUSTOS 2017

18 MART ÇAN TERMİK SANTRALİ MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

"Tüm bu çerçevede kendi personelimizle daha aktif bir rol üstleneceğiz"

11 EKİM 2017

8.TÜRKİYE ENERJİ ZİRVESİ

"Bu yıl bitmeden ilk derin sondajımızı yapacağız. Türkiye yeni dünya düzeninde çok farklı bir şekilde yol alıyor"

3 KASIM 2017

7. ULUSLARARASI DOĞALGAZ KONGRESİ

"Bu yıl bitmeden envanterimize katacağımız kendi sondaj gemimizle Akdeniz'de artık 2018'de kuyularımızı sondaj çalışmalarımızı son sürat devam ettirecek bir Türkiye Petrol'leri var"

20 KASIM 2017

2018 YILI BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

"Akdeniz ve Karadeniz'in her birinde ayrı ayrı sondaj çalışmaları yapmak suretiyle petrol ve doğalgaz aramacılığında aktif bir stratejiyi devreye alıyoruz"

14 ARALIK 2017

2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GÖRÜŞMELERİ

"Doğalgaz ve petrol arama çalışmalarımız kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis gemileriyle hem Akdeniz hem de Karadeniz'de detaylı sismik aramaları yürütüyoruz. Tüm dünyaya buradan sesleniyorum sondaj ve petrol arama faaliyetleri noktasında Türkiye olarak, Türk bayrağının dalgalandığı gemilerimizle yelken açıp dolaşacağız"

31 ARALIK 2017

DEEPSEA METRO-2 ZİYARETİ

"Sektörünün en büyüğü en son teknolojiye sahip olan ülkemizin ilk yerli sondaj gemimizle 2018'e giriyoruz"

31 MAYIS 2018

FATİH SONDAJ GEMİSİNİ AKDENİZ'E UĞURLAMA TÖRENİ

"Teknolojik altyapı iş güvenliği ekipmanlarıyla dünyanın en üst klasmanındaki gemimizle denizlerdeki varlığımız artık özellikle Akdeniz ve Karadeniz'de daha fazla hissedilir olacak"

20 ŞUBAT 2019

ÜLKE TV VE KANAL 7 ORTAK YAYINI

"Bu süreç başladıysa yakındır neticeye ulaşmak. Ama bugün ama yarın. Doğru adımları doğru bir sistem içerisinde yerli ve milli duruşla bilimsel olarak da yol haritasıyla neticeye ulaşmak kaçınılmaz"

12 MAYIS 2019

CNN TÜRK

Ben buradan net söylüyorum. 2020 yılların Türkiye'sinde inşallah Türkiye Türkiye petrol ve gaz noktasında sevinçli ve mutlu haberler duyacak"

12 AĞUSTOS 2020

CNN TÜRK - TARAFSIZ BÖLGE

"Doğu Akdeniz'i birileri uluslararası şirketlere paylaştırırken biz napacağız oturacağız. Sonra ne olacak biz Akdeniz'e ayağımızı suya atamayacak olta atamayacak noktaya geleceğiz. Böyle bir şey olabilir mi?"