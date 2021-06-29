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    Yeniasır TV Yaşam Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı ziyaretçilerini bekliyor

    Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı ziyaretçilerini bekliyor

    Giriş Tarihi: 29.06.2021, 18:04

    Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, tüm Denizli halkını, 405 bin metre kare alan üzerine kurulu olan Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesini görmeye davet etti. 1 Temmuz’dan itibaren hayata geçecek olan kademeli normalleşmenin üçüncü etabı ile birlikte Seyir Tepesi Şehir Ormanı, haftanın 7 günü vatandaşları ağırlamaya başlayacak.

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