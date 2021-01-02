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    Türkiye’nin en çok gecekondu bulunan şehri İzmir!

    Giriş Tarihi: 02.01.2021, 14:47

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yüzde 65-70 riskli yapılardan oluşan İzmir yıllardır gecekonduya teslim. Birinci derecedeki deprem kuşağında olan İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan depremde yüzlerce bina ağır hasar aldı. Depremde yaşanan can kayıplarıysa tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Türkiye'nin en çok sayıda gecekondusuna ev sahipliği yapan kentteki yapıların çoğunluğunu oluşturan kaçak yapılaşma yarasına bir çözüm bulunabilmiş değil.

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