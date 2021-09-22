Türkiye'nin en temiz köyü seçilen Reşadiye'nin ilginç hikayesi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/turkiyenin-en-temiz-koyu-secilen-resadiyenin-ilginc-hikayesi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Reşadiye köyü geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin en temiz köyü seçilmişti. Bir göçmen köyü olan Reşadiye'nin hikayesi ise oldukça ilginç. 400 haneli bu köyde yaklaşık 110 yıldır Bulgaristan'dan göçen vatandaşlar yaşıyor. Sadece temiz olmakla kalmayan bu köyde hemen herkes bir yabancı dil bilirken kimileri de 4-5 dil biliyor. Bu köyün bir diğer dikkat çeken tarafı ise bu köyde 109 yıldır hiç kavga yaşanmaması ve hiç boşanmanın olmaması. A Haber'den Ata Gündüz Kurşun Reşadiye'nin ilginç hikayesini aktardı.