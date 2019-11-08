Türkiye gelinde yüzlerce kişiyi sanal para bitcoin borsasında dolandıran ilk kişi olarak aranan "Binbir Surat Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçen Yüce, Aydın’a getirildi. Yüzlerce mağdurdan topladığı iddia edilen 375 milyon TL’yi batırdığını öne süren Bitcoin Safiye’nin, hizmetçisini de 61 bin TL dolandırdığı ortaya çıktı.
Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 'bitcoin' karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye Gökçen Yüce, 3 aylık kaçışının ardından yakalandı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışına çıkış yasağıyla Türkiye genelinde aranan Safiye Gökçen Yüce'nin Bursa'da olduğunu belirleyerek, İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze- Orhangazi- İzmir yolu Bursa gişelerinde önlem aldı. Kente saat 03.00 sıralarında araçla giriş yapan Safiye Gökçen Yüce, polis ekiplerince durdurularak, gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürülen Safiye Gökçen Yüce, işlemlerinin ardından Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Aydın'a getirilen Yüce, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Bitcoin Safiye'nin yakalandığı haberini alan mağdurlar, emniyete koştu. Türkiye'nin ilk bitcoin dolandırıcısı olduğu ifade edilen Safiye Gökçen Yüce'nin verdiği ilk ifadede topladığı paraları batırdığını ancak mağdurlara paralarını geri ödemek istediğini söylediği öğrenildi. Hesabında hiç bitcoin para bulunmadığı görülen Yüce'nin dolandırdığı paraları yurt dışına kaçırdığı ileri sürüldü.
İHA
Türkiye’nin ilk bitcoin dolandırıcısı ‘Bitcoin Safiye’ Aydın’a getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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