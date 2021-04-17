Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/turkiyenin-koronavirus-tablosu-aciklandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 319 bin 316 testte, 62 bin 606 vaka ile 2 bin 973 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 288 kişi ile toplam can kaybı da 35 bin 608'e yükseldi.