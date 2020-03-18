Turkuvaz Medya’dan sağlık çalışanlarına candan destek

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/turkuvaz-medyadan-saglik-calisanlarina-candan-destek" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Coronavirüs salgınında, en vefakâr ve cefakar emekleri ile kendi sağlıklarını da ortaya koyan sağlık çalışanlarına, bir çok ülkede destek veriliyor. Dünyanın sağlığı için en çok mesai yapan meslek olan sağlık çalışanlarına bir destek de Türkiye’nin en prestijli medya kuruluşu Turkuvaz Medya’dan geldi. Atv dizilerinde rol alan sevilen sanatçıların, yapımcı, yönetmen ve senaristler de destek verdiği paylaşım çığ gibi büyüdü.

Turkuvaz Medya Grubu, koronavirüsle mücadelede haftalardır aralıksız çalışan sağlık personellerine minnet duyduklarını reklam filmiyle duyurdu.

Sağlık personellerini üstün gayretlerinden dolayı kutlayan Turkuvaz Medya Grubu'nun teşekkür filminde, "Dünyayı saran bu salgında Türk Milleti olarak, görevine hassasiyetle devam eden sağlık çalışanlarının yanındayız. Yaptığınız her hizmet, Türkiye için bir minnet." ifadelerine yer verdi.