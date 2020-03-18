  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Turkuvaz Medya’dan sağlık çalışanlarına candan destek

    Turkuvaz Medya’dan sağlık çalışanlarına candan destek

    Giriş Tarihi: 18.03.2020, 22:48

    Coronavirüs salgınında, en vefakâr ve cefakar emekleri ile kendi sağlıklarını da ortaya koyan sağlık çalışanlarına, bir çok ülkede destek veriliyor. Dünyanın sağlığı için en çok mesai yapan meslek olan sağlık çalışanlarına bir destek de Türkiye’nin en prestijli medya kuruluşu Turkuvaz Medya’dan geldi. Atv dizilerinde rol alan sevilen sanatçıların, yapımcı, yönetmen ve senaristler de destek verdiği paylaşım çığ gibi büyüdü.

    Turkuvaz Medya Grubu, koronavirüsle mücadelede haftalardır aralıksız çalışan sağlık personellerine minnet duyduklarını reklam filmiyle duyurdu.

    Sağlık personellerini üstün gayretlerinden dolayı kutlayan Turkuvaz Medya Grubu'nun teşekkür filminde, "Dünyayı saran bu salgında Türk Milleti olarak, görevine hassasiyetle devam eden sağlık çalışanlarının yanındayız. Yaptığınız her hizmet, Türkiye için bir minnet." ifadelerine yer verdi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Turkuvaz Medya’dan sağlık çalışanlarına candan destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan açıkladı! 65 yaş üstüne ücretsiz verilecek
    Başkan Erdoğan açıkladı! 65 yaş üstüne ücretsiz verilecek
    Başkan Erdoğan koronavirüs toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı
    Başkan Erdoğan koronavirüs toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı
    Koronavirüs yüzünden evden çalışanlar dikkat!
    Koronavirüs yüzünden evden çalışanlar dikkat!
    Başkan Erdoğan'dan kritik koronavirüs toplantısı öncesi açıklama
    Başkan Erdoğan'dan kritik koronavirüs toplantısı öncesi açıklama
    Hangi belirtilerde 'Acil'e gitmeliyiz? Koronanın belirtileri nelerdir?
    Hangi belirtilerde 'Acil'e gitmeliyiz? Koronanın belirtileri nelerdir?
    MSB'den Çanakkale Zaferi'ne özel klip
    MSB'den Çanakkale Zaferi'ne özel klip
    İzmir'de intihar etmek için trenin altına atladı ama...
    İzmir'de intihar etmek için trenin altına atladı ama...
    İzmir'in eğlence merkezi ıssız kaldı
    İzmir'in eğlence merkezi ıssız kaldı
    Virüs korkusundan İzmir'e geliyorlar
    Virüs korkusundan İzmir'e geliyorlar
    Doktor Mehmet Öz, ABD'ye Türk tipi el yıkamayı öğretti
    Doktor Mehmet Öz, ABD'ye Türk tipi el yıkamayı öğretti
    Aydın'da motosiklet sürücüsünün talihsiz anı
    Aydın'da motosiklet sürücüsünün talihsiz anı
    İzmir’de feci kaza... Otomobil tramvay yolunu aşıp karşı yola geçti
    İzmir’de feci kaza... Otomobil tramvay yolunu aşıp karşı yola geçti