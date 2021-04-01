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    Yeniasır TV Yaşam Turşu fabrikasında skandal görüntüler!

    Turşu fabrikasında skandal görüntüler!

    Giriş Tarihi: 01.04.2021, 18:25

    Son dakika haberi... Süt, ekmek derken şimdi de turşu fabrikasında çekilen bu skandal görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Fabrikada çalışan bir kişi, turşu dolu tanka elbiseleriyle girdi. Şarkı eşliğinde turşulara çıplak ayakla basarak dans eden kişinin görüntüleri infial yarattı. İşte büyük tepki çeken o görüntüler...

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