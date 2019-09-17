Çin’de halka açık bir tuvaletteki, tuvalet kâğıtlarının hızla bitmesi sonrası inceleme başlatıldı. Yetkililer, kağıtları çalanları güvenlik kameralarını inceleyerek tespit etti.
Olay, Sichuan eyaletinde yer alan Changning bölgesinde meydana geldi. Bölge yetkilileri, halka açık bir tuvalette bulunan tuvalet kâğıtlarının çok hızlı bitmesi sonrası bir inceleme başlattı.
Yapılan inceleme sonucu bir kadın ve bir adamın, duvarda asılı olan rulo havlulukta bulunan tüm tuvalet kâğıdını aldıkları anlaşıldı. Adam ve kadının kamu hizmetlerini bu şekilde suiistimal etmesi, bölge yetkililerinin paylaştığı videoda görüldü.
DHA
Tuvalet kağıdı hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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