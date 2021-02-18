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    Yeniasır TV Yaşam Üç ayların ilk kandili: Ramazanın müjdeleyicisi Regaip

    Üç ayların ilk kandili: Ramazanın müjdeleyicisi Regaip

    Giriş Tarihi: 18.02.2021, 13:14

    İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili, bugün idrak ediliyor. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Peki Regaip Kandili'nin önemi nedir? Bu gecede hangi ibadetler yapılmalı? Regaip Kandili'nde ne oldu? İşte detaylar...

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