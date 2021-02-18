Üç ayların ilk kandili: Ramazanın müjdeleyicisi Regaip

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İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili, bugün idrak ediliyor. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Peki Regaip Kandili'nin önemi nedir? Bu gecede hangi ibadetler yapılmalı? Regaip Kandili'nde ne oldu? İşte detaylar...