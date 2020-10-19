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    Yeniasır TV Yaşam Üç gündür kayıptı üç dakikada bulundu! İşte Müge Anlı'da yaşanan o anlar...

    Üç gündür kayıptı üç dakikada bulundu! İşte Müge Anlı'da yaşanan o anlar...

    Giriş Tarihi: 19.10.2020, 11:36

    Anne Mesude Baştürk ve abla Damla Baştürk, 14 Ekim günü İstanbul Beylikdüzü’nde kaybolan 17 yaşındaki E.B.‘yi aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı. Çarşamba günkü yayının hemen ardından ise anne ve ablayı mutluluğa boğan o haber geldi. Üç gündür kayıp olan genç kız bulundu. İşte o anlar...

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