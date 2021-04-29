Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı öncesi uçak bileti alanlar seyahatlerin nasıl olacağını merak ediyor. Bileti olanlardan izin belgesi istenecek mi? Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.
Uçak biletleri iptal mi? Seyahatler nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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