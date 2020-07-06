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    Uçuş yasakları kalktı, yabancı turistler tatile gelmeye başladı

    Giriş Tarihi: 06.07.2020, 13:38

    Koronavirüs sürecinde, normalleşmenin başlamasıyla birlikte uçuş yasakları kalktı. Yasakların kalkmasıyla birlikte Ukrayna'dan gelen kafile Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı. Marmaris'e inen 183 kişilik kafile törenle karşılandı. İşte detaylar...

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