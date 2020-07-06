Koronavirüs sürecinde, normalleşmenin başlamasıyla birlikte uçuş yasakları kalktı. Yasakların kalkmasıyla birlikte Ukrayna'dan gelen kafile Dalaman Havalimanı'na iniş yaptı. Marmaris'e inen 183 kişilik kafile törenle karşılandı. İşte detaylar…
Uçuş yasakları kalktı, yabancı turistler tatile gelmeye başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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