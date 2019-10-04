Ucuz tavuk dönere dikkat!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/ucuz-tavuk-donere-dikkat" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Tavuk dönerci ve kebapçıların artmasıyla birlikte fiyatlarda önemli farklar ortaya çıkmaya başladı. Kentte tavuk döner normalde 7 lira ile 10 lira arasında satılırken, bazı satıcılar döneri 5 liradan, bazı satıcılar ise 3 liradan satıyor. Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, "Ucuz etin içerisinde soya fasulyesi var. Havuçtan, tavuk kemiğinden ve kırıntıdan kıyma yapılıyor. Sakatat atıklarını bici boyası ile karıştırıp satıyorlar" dedi.