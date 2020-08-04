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    Ukraynalı modeli sevgilisi mi darp etti?

    Giriş Tarihi: 04.08.2020, 09:19

    Ukraynalı manken Daria Kyryliuk’un Çeşme’deki Momo Beach Club’da özel güvenlik ekiplerince darp edildiğinı iddia etti. Ünlü model bu iddialarını sosyal medyadan yayınladığı bir açıklama ile duyurdu. Ancak ortaya bir tanık ifadesi çıktı. Tanık ifadesinde, "Genç bir kadının darp edildiğini gördüm. Kadın evin dışına çıkıp saklandı. Yanına gittim, kavga ettiği kişinin sevgilisi olduğunu söyledi. 155’i arayarak polis çağırdım" dedi.

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