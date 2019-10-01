Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir tedavi görüyordu. Usta oyuncu 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki 'Ünal Kaplan' karakterini canlandırıyordu ve Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Testere' rolüyle dikkat çekmişti.
Ünlü Oyuncu Tarık Ünlüoğlu Hayatını Kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.