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    Ünlü Top Model Daria Kyryliuk'un darp edildiği iddia edilmişti! O işletmeye flaş ceza

    Giriş Tarihi: 04.08.2020, 15:33

    İzmir'in Çeşme ilçesinde, corona virüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 6 işletme 15 gün süreyle kapatıldı. Kapatılan işletmeler arasında, Ukraynalı top model Daria Kyryliuk'un darbedilmesiyle gündeme gelen Momo Beach de yer aldı.

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