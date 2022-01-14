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    Yeniasır TV Yaşam Üreticiler, sular altında kalan seraları için kürek çekti

    Üreticiler, sular altında kalan seraları için kürek çekti

    Giriş Tarihi: 14.01.2022, 12:42

    Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen yağışların ardından Köyceğiz Gölü taştı. Gölün taşması ile birlikte bölgede bulunan bazı domates seraları da sular altında kaldı. Seralarına ulaşmak isteyen üreticiler ise kayığa binerek kürek çekti.

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    Muğla genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle taşkınlar yaşanırken, bir çok ev ve işyerlerini su bastı. Köyceğiz ilçesinde bulunan Köyceğiz Gölü'nün de yaklaşık 2 metre yükselerek taşması ile birlikte ilçe genelinde su tahliye çalışmaları başlatıldı.

    Meydana gelen taşkın sebebiyle birçok işyeri ve evde su baskını yaşanırken, taşkından üreticiler de etkilendi. Gölün taşması ile birlikte bölgenin önemli tarım ürünlerinden olan domates seraları da sular altında kaldı.



    Sular altında kalan seralarını kontrol etmek isteyen üreticiler seralarına kayık yardımıyla ulaştı.

    Su altında kalan narenciye bahçeleri havadan görüntülendi

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