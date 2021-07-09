Urla açıklarında arızalanan teknede mahsur kalan 5 kişi sürüklendi! Deniz polisi kurtardı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/urla-aciklarinda-arizalanan-teknede-mahsur-kalan-5-kisi-suruklendi-deniz-polisi-kurtardi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle kalan teknedeki 5 kişiyi, deniz polisi kurtardı. Arızalanan tekne ise Güzelbahçe Limanı'na çekildi.

İzmir'deki olay, pazar günü saat 22.00 sıralarında, Urla açıkları Pırnallı Adası mevkisinde meydana geldi. 1'i çocuk, 2'si kadın 5 kişi, yaklaşık 5 metrelik 'Çeyko' isimli tekneyle denize açıldı.

Ada açıklarında, teknenin motoru arızalandı. Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye deniz polisi sevk edildi. Polis ekipleri, ilk olarak 5 kişiyi kendi teknelerine bindirdi ardından da motoru arızalanan tekne, Güzelbahçe Limanı'na çekildi.