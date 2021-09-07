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    Yeniasır TV Yaşam Urla'da amatör balıkçıların oltasına takılan dev orkinoslar kamerada

    Urla'da amatör balıkçıların oltasına takılan dev orkinoslar kamerada

    Giriş Tarihi: 07.09.2021, 11:19

    İzmir Urla’da orkinos avına çıkan amatör balıkçıların oltasına iki orkinosun takılması cep telefonu kameralarına yansıdı. Balıkçı Murat Yaman, "Üç kişi olmasaydık balıkları tekneye çıkaramazdık. Ağırlıkları bizi de denize doğru çekerdi” dedi.

    İzmir Urla'da dalgıçlık ve amatör balıkçılık yapan Murat Yaman, Hasan Güler ve Cengiz Özer, av sezonunun açılmasının ardından tekne ile orkinos avına çıktı.

    80'er kiloluk iki orkinosun üç amatör balıkçının oltasına takılma anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Murat Yaman, "Balıkları tutarken epey zorlandık. Balıkların kilosu 80 kiloyu bulduğu için oltaya asılmamız gerekti. Üç kişi olmasaydık balıkları tekneye çıkaramazdık. Ağırlıkları bizi de denize doğru çekerdi" dedi.

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