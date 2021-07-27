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    Yeniasır TV Yaşam Urla'da kan donduran ölüm! Motosikletle yola savruldular üzerlerinden araç geçti

    Urla'da kan donduran ölüm! Motosikletle yola savruldular üzerlerinden araç geçti

    Giriş Tarihi: 27.07.2021, 12:15

    İzmir Urla’da geçen pazar günü meydana gelen ve üç kişinin yaralandığı trafik kazasında, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.

    Son dakika edinilen bilgiye göre, kaza, geçen pazar günü İzmir'in Urla'nın ilçesi Ahmet Besim Uyal Caddesi'nde meydana geldi. Engin Altınküp yönetimindeki 35 AYD 725 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Serdar. S.'nin kullandığı 20 DU 513 plakalı otomobili görünce frene bastı ve motosikletteki kişiler Engin Altınküp, eşi E. Altınküp ve 4 yaşındaki oğulları S.E. Altınküp yola savruldu.

    Serdar S. yönetimindeki 20 DU 513 plakalı otomobil yerde bulunan Engin Altınküp ve E.Altınküp'e çarptı. Trafikteki vatandaşların, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine gelen ambulansla Urla Devlet hastanesine kaldırılan kazazedeler, buradan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

    Dokuz Eylül Üniversitesi yoğun bakımına alınan Engin Altınküp, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Altınküp'ün 40 yaşındaki eşi E. Altınküp'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanede tedavisinin sürdüğü ve oğlu S.E. Altınküp'ün de taburcu olduğu bilgisine ulaşıldı. Engin Altınküp'ün cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Torbalı Hacı Mesci Camiinden kaldırılacak.

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