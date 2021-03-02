Uşak nasıl başardı? Türkiye bunu konuşuyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Yerinde Karar Dönemi'nde uygulanacak yeni kararları açıkladı. Risk haritasında vakaların azaldığı Doğu ve Güneydoğu dışındaki tek mavi il Uşak oldu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı...

Sağlık Bakanlığı illerin risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığı haritayı paylaştı. Buna göre mavi renkle kategorize edilen 'riski düşük iller'de Doğu ve Güneydoğu şehirleri dikkat çekti. Dikkati çeken bir başka şehir ise kuzey komşusu Kütahya'nın 'yüksek riskli' ve diğer komşularının 'orta riskli' olarak çevrelediği Uşak'ın 'düşük riskli' mavi renkte yer alması oldu...

BATI BÖLGESİNDE TEK 'MAVİ' RENKLİ İL

Batı bölgesinde kuzey komşusu Kütahya 'yüksek riskli' ve diğer komşuları 'orta riskli' grupta olan Uşak'ın 'düşük riskli' mavi renkte yer alması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İç Ege'de yer alan Uşak'ın 'düşük riskli' kategori olan mavi renkte yer alması sosyal medyada gündeme oturdu.

UŞAK VALİSİ'NDEN 'REHAVETE KAPILMAYALIM' UYARISI

Uşak Valisi Funda Kocabıyık sosyal medya Twitter üzerinden yaptığı çağrıda "İlimizde azalan vaka sayılarında tekrar artış yaşanmaması için aynı duyarlılıkla rehavete kapılmadan maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam edelim" ifadelerini kullandı.