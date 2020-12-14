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    Yeniasır TV Yaşam Uşak’ta 2 ayrı noktada doğalgaz patlaması

    Uşak’ta 2 ayrı noktada doğalgaz patlaması

    Giriş Tarihi: 14.12.2020, 15:14

    Uşak'ta iki evde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. Patlamalar nedeniyle binalarda hasar oluştu.

    Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde İkinci Şeker Sokak ve Altıncı Yunus Emre Sokak'taki iki binada doğal gaz kaynaklı patlama oldu. Olay yerlerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İkinci Şeker Sokak'ta bulunan binadaki patlamada yaralanan 2 kişi ile Altıncı Yunus Emre Sokak'taki binada meydana gelen patlamada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Patlamalar nedeniyle binalarda hasar oluştu.

    AA

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