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Uşak’ta barajın çatlaması nedeniyle boşaltılan köylerde endişeli bekleyiş sürüyor

Giriş Tarihi: 21.02.2020, 13:40

Uşak’ta Bahadır Barajı’nda meydana gelen çatlak sonrası herhangi bir olumsuzluk riskine karşı boşaltılan köylerde okullar tatil edilirken, hayvanlarına bakmak için sabah saatlerinde köye geri gelmek zorunda kalan vatandaşların ise endişeli bekleyişleri devam ediyor.

Banaz ilçesine bağlı Bahadırlar köyünde Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Barajı'nın tabanında dün oluşan çatlak sebebiyle güvenlik gerekçesi ile Uşak Valiliği kararı ile bölgede önce okullar tatil edildi. Ardından 584 nüfuslu Bahadır köyünün tamamı, 778 nüfuslu Hatipler köyünün ise yarısı boşaltıldı. Boşaltılan köylerdeki vatandaşlar ise valilik tarafından yurt, pansiyon, otel ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirildi. Besiciliğin de yapıldığı köylerdeki küçük ve büyükbaş hayvanlar ise çevre köylere ve meralara götürüldü.

Dün gece itibariyle bölgeye gelen Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin ise çalışmaları devam ediyor. Gece saatlerinde barajın bulunduğu bölgeye getirilen sondaj çalışmaları ile baraj göletinin suyunun tahliyesi yapılmaya çalışılıyor.

Barajın üstüne yapıldığı Sıracevizler Deresi'nin debisinin ise yükselmesi dikkatlerden kaçmadı.

İHA

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