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    Yeniasır TV Yaşam Uşak'ta bin 528 sürücü para cezasından kaçamadı! -video

    Uşak'ta bin 528 sürücü para cezasından kaçamadı! -video

    Giriş Tarihi: 16.10.2022, 16:33

    Uşak'ta geçtiğimiz hafta yapılan trafik denetimlerinde toplam 12 bin 109 araç kontrol edilirken bunlardan bin 528'inin sürücüsüne idari para cezası kesildi. Öte yandan, 41 araç ise trafikten men edildi.

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    Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 528 sürücüye idari para cezası kesilirken, 41 araç da trafikten men edildi.
    Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 12 bin 109 araç kontrol edildi. Bin 528 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 41 araç da trafikten men edildi.

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