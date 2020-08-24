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    Uşak'ta kardeş kavgası: 1 ölü

    Giriş Tarihi: 24.08.2020, 09:17

    Uşak'ta aynı binada oturan iki kardeş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü, sonu kanlı bitti. Recep Yıldırım av tüfeğiyle kardeşi Hasan Hüseyin Yıldırım'ı öldürdü. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kardeşini öldüren Yıldırım gözaltına alındı.

    Uşak'ta aynı binada oturan iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

    Bozkurt Mahallesi Hisarkapı Uluyolu Sokak'ta aynı binada ikamet eden Recep Yıldırım (63) ile kardeşi Hasan Hüseyin Yıldırım (54) arasında tartışma çıktı.

    Kavgaya dönüşen olayda Recep Yıldırım evde bulunan av tüfeğiyle kardeşine ateş etti.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hasan Hüseyin Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Recep Yıldırım ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Hasan Hüseyin Yıldırım'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Öte yandan iki kardeşin miras nedeniyle tartışmalı olduğu ve aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

    AA

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