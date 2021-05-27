Uşak'ta İsmet Paşa Caddesi'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle Motosikletli Polis Timleri sahaya çıkarak vatandaşları maske ve sosyal mesafe konularında uyardı. Cadde üzerinde motosikletle sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunurken kurallara uyulması gerektiği hakkında anons çekti.
Uşak'ta motosikletli polisler vatandaşları uyardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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