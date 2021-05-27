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    Yeniasır TV Yaşam Uşak'ta motosikletli polisler vatandaşları uyardı

    Uşak'ta motosikletli polisler vatandaşları uyardı

    Giriş Tarihi: 27.05.2021, 17:56

    Uşak'ta İsmet Paşa Caddesi'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle Motosikletli Polis Timleri sahaya çıkarak vatandaşları maske ve sosyal mesafe konularında uyardı. Cadde üzerinde motosikletle sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunurken kurallara uyulması gerektiği hakkında anons çekti.

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