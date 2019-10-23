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Uşak'ta yangın faciası: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 23.10.2019, 12:39

Uşak'ta, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında dumandan zehirlenen aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Elmalıdere Mahallesi 1'inci Çelikhan Sokak'ta, tek katlı bir evde yaşayan 5 kişilik Yaşar ailesinin, çocuklarını okula götürmek için bu sabah eve gelen bir yakını, zili çalmasına rağmen açan olmaması üzerine endişeye kapıldı. Ailenin diğer akrabaları da durumdan haberdar edildi. Eve gelenler, balyoz yardımıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Evi kontrol edenler, baba Bülent Yaşar (32), oğulları Muhammet Nurkan Yaşar (9) ve Muhammet Furkan Yaşar (6) ile kızı Aişe Yaşar'ın (3) cesediyle karşılaştı. Yaralı olarak bulunan anne Yasemin Yaşar ise hastaneye kaldırıldı.

Elmalıdere Mahallesi 1'inci Çelikhan Sokak'ta, tek katlı bir evde yaşayan 5 kişilik Yaşar ailesinin, çocuklarını okula götürmek için bu sabah eve gelen bir yakını, zili çalmasına rağmen açan olmaması üzerine endişeye kapıldı. Ailenin diğer akrabaları da durumdan haberdar edildi. Eve gelenler, balyoz yardımıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Evi kontrol edenler, baba Bülent Yaşar (32), oğulları Muhammet Nurkan Yaşar (9) ve Muhammet Furkan Yaşar (6) ile kızı Aişe Yaşar'ın (3) cesediyle karşılaştı. Yaralı olarak bulunan anne Yasemin Yaşar ise hastaneye kaldırıldı.

Durumdan haberdar edilen güvenlik güçlerince yapılan ilk incelemede, evin bir odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı, dumandan zehirlenen ailenin 4 ferdinin yaşamını yitirdiği, yangının kendiliğinden söndüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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