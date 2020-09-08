  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Uşak'tan İzmir'e zehir sevkiyatı dedektör köpeklere takıldı

    Uşak'tan İzmir'e zehir sevkiyatı dedektör köpeklere takıldı

    Giriş Tarihi: 08.09.2020, 14:52

    Uşak'ta, polis ekiplerinin iki şüpheli araca dedektör köpeklerin de katılımıyla düzenlediği operasyonda İzmir iline sevk edilmek istenen 40 kilogram esrar ele geçirildi.

    Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, yapılan çalışmalar neticesinde Uşak üzerinden İzmir'e iki araç ile yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkıyatı yapılacağı istihbaratına ulaştı.

    Tespit edilen iki araç, Şeker Fabrikası karşısında bulunan uygulama noktasında ekipler tarafından kontrol edilmek amaçlı durduruldu. Narkotik dedektör köpeği Lito ile yapılan arama esnasında köpeğin araçlardan birinin bagaj kısmına tepki vermesi üzerine aracın bagajında yapılan kontrollerde, 2 çuval içerisinde streç filme sarılı halde paketlenmiş 13 parça toplam 40 kilo 550 gram uyuşturucu esrar maddesi maddesi ele geçirildi.

    Araçlarda bulunan D.G., Ş.G., S.A. ve F.Y. isimli dört erkek şahıs ise ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, önce ifadeleri alınmak üzere emniyete sonrasında da adliyeye sevk edildi.

    İHA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Uşak'tan İzmir'e zehir sevkiyatı dedektör köpeklere takıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Yarı çıplak markete girdi! Önce taciz sonra darp etti
    Yarı çıplak markete girdi! Önce taciz sonra darp etti
    CHP'li Didim Belediyesi'nde cinsel istismar iddiası! Soruşturma başlatıldı
    CHP'li Didim Belediyesi'nde cinsel istismar iddiası! Soruşturma başlatıldı
    Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldı
    Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldı
    Simgelerin Köprüsü'nde bir ilk
    Simgelerin Köprüsü'nde bir ilk
    Bayındır'da faciadan dönüldü! Ortaya çıkan görüntülerde başkan Demirezen'in çabası takdir topladı
    Bayındır'da faciadan dönüldü! Ortaya çıkan görüntülerde başkan Demirezen'in çabası takdir topladı
    Kızı PKK tarafından kaçırılan acılı baba Avrupa Parlamentosu'na gidecek!
    Kızı PKK tarafından kaçırılan acılı baba Avrupa Parlamentosu'na gidecek!
    Minibüsçünün öldürdüğü Batuhan’dan geriye Karşıyaka marşı söylediği görüntüler kaldı
    Minibüsçünün öldürdüğü Batuhan’dan geriye Karşıyaka marşı söylediği görüntüler kaldı
    Karşıyaka'da sokak ortasında kanlı infaz! Dolmuş şoförü kurşun yağdırdı
    Karşıyaka'da sokak ortasında kanlı infaz! Dolmuş şoförü kurşun yağdırdı
    Film gibi operasyonla yakalanmışlardı! Görüntüleri ortaya çıktı
    Film gibi operasyonla yakalanmışlardı! Görüntüleri ortaya çıktı
    İzmir'de feci kaza! Yarış yaptığı iddia edilen motosikletlere otomobil çarptı
    İzmir'de feci kaza! Yarış yaptığı iddia edilen motosikletlere otomobil çarptı
    İzmir'de alevli gece! Mahsur kalan anne ve bebeği zor kurtarıldı
    İzmir'de alevli gece! Mahsur kalan anne ve bebeği zor kurtarıldı