Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/usta-oyuncu-tarik-unluoglu-hayatini-kaybetti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu 61 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu bir süredir tedavi görüyordu. Usta oyuncu 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki 'Ünal Kaplan' karakterini canlandırıyordu ve Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Testere' rolüyle dikkat çekmişti.