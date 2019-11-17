Usta oyuncu Yıldız Kenter hayatını kaybetti

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Türk sinema ve tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 91 yaşında hayatını kaybeden usta isim bir süredir akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Ünlü tiyatrocu Yıldız Kenter, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Devlet Sanatçısı unvanına layık görülen ve yaşamı boyunca birçok başarıya imza atan usta sanatçı bir süredir akciğer rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu.

Kenter, kaldırıldığı hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti.

YILDIZ KENTER KİMDİR?

Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör'le birlikte kurduğu "Kent Oyuncuları"nda sahneye çıkmış, sinema oyunculuğuyla üç defa Altın Portakal ödülüne layık görülmüş tiyatro oyuncusu.

Yıldız Kenter, 11 Ekim1928'de İstanbul'da dünyaya geldi. Masalları anımsatan bir çocukluk geçiren Kenter'in annesiOlga Cynthia, çocukluk yıllarının kahramanıydı. Olga Cynthia, iki evlilik yapmış, Yıldız Kenter, Ahmet Naci Bey ile olan evliliğinden dünyaya gelmişti. Ablası Güner, abileri Nedim, ve Mahmut adındadır. En küçük kardeş ise Müşfik Kenter'dir. İlkokulu Ankara'da İltekin İlkokulu'nda okudu.

Profesyonel tiyatro yaşantısına, 1948 yılında Shakespeare'in "12. Gece" oyunuyla başladı. Önce Devlet tiyatrolarında sonra, 1961 yılında Müşfik Kenterve ikinci eşi Şükran Güngör'le birlikte kurduğu "Kent Oyuncuları"nda sahneye çıktı. Daha sonraki yıllarda sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de " Değişen Eğitim Metotları " ve " Oyunculuk Metotları " üzerine çalışmalar yaptı.

1981'de Devlet Sanatçısı ünvanına layık görüldü. 1980- 1983 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı.1984'de Roma kentinde İtalyan Kültür Birliği"nce verilen, "Adalaide Ristori Ödülü"ne sahip oldu.1986 yılında Güngör Dilmen'in yazdığı Ben Anadolu adlı oyunu Londra ve New York'ta İngilizce sahneledi ve oynadı. 1989'da Korsika-Bastia film festivalinde, "Hanım" filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. 1991'de sanat hizmetlerinden dolayı, uluslararası Lions Klübünün "Melvin Jones Ödülü"ne layık görüldü. 1994'de "Konken Partisi" oyunundaki fonsla rolüyle, "Olağanüstü Yorum Ödülü"nü kazandı.

Finlandiya Kadın Kuruluşutarafından, "Yüzyılın En Başarılı Yüz Kadınından Biri" olarak ödüllendirildi.