Uzman isim açıkladı! Maske kullanımı neden azaldı?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/uzman-isim-acikladi-maske-kullanimi-neden-azaldi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Koronavirüs döneminde maske kullanımı çok önemli. Maskenin virüsün yayılımını büyük oranda azalttığı belirlendi. Ancak son zamanlarda, Türkiye genelinde maske kullanımı azaldı. Peki, maske kullanımı neden azaldı? Neden maske takmakta zorlanıyoruz? Konuya ilgili detayları Psikolog Ferhan Bıçakçılar anlattı.