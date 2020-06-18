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    Yeniasır TV Yaşam Uzman isim açıkladı! Maske kullanımı neden azaldı?

    Uzman isim açıkladı! Maske kullanımı neden azaldı?

    Giriş Tarihi: 18.06.2020, 15:27

    Koronavirüs döneminde maske kullanımı çok önemli. Maskenin virüsün yayılımını büyük oranda azalttığı belirlendi. Ancak son zamanlarda, Türkiye genelinde maske kullanımı azaldı. Peki, maske kullanımı neden azaldı? Neden maske takmakta zorlanıyoruz? Konuya ilgili detayları Psikolog Ferhan Bıçakçılar anlattı.

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