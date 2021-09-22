Uzman isim uyardı: 'Kış çok sert geçecek'

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/uzman-isim-uyardi-kis-cok-sert-gececek" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sonbaharın gelmesi ile kimi bölgelerde havalar iyice soğumaya başladı. Özellikle son zamanlarda gece ile gündüz arasında yaşanan ve 15-20 dereceyi bulan sıcaklık farkları bazı illerde kendini iyice hissetiriyor. Peki bu sıcaklık farklarının nedeni ne? Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden iklim bilimci Dr. Öğretim Üyesi Okan Bozyurt, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bozyurt ayrıca bu sene kışın çok sert geçeceğini de söyleyerek uyarıda bulundu.