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    Yeniasır TV Yaşam Uzmanı açıkladı! Maske takmaya ne zamana kadar devam edilecek? Türkiye'de risk ortadan kalktı mı? İşte detaylar...

    Uzmanı açıkladı! Maske takmaya ne zamana kadar devam edilecek? Türkiye'de risk ortadan kalktı mı? İşte detaylar...

    Giriş Tarihi: 22.05.2020, 10:21

    Koronavirüs salgını hayatımıza girdiğinden beri tedbir olarak maske takıyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takma konusunda da sürekli uyarılarda bulunuyor. Peki maske takmaya ne zamana kadar devam edilecek? Türkiye'de risk ortadan kalktı mı? İşte detaylar...

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    Uzmanı açıkladı! Maske takmaya ne zamana kadar devam edilecek? Türkiye'de risk ortadan kalktı mı? İşte detaylar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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