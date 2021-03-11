Uzmanlar uyarmıştı! İzmir'de çamur yağışı başladı mı?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/uzmanlar-uyarmisti-izmirde-camur-yagisi-basladi-mi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Uzmanlar bugün için sahra çölünden gelen toz bulutunun yağmurla birleşip, çamur şeklinde yağacağı uyarısında bulunmuştu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü (DEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Şu an toz bulutlarının taşındığı mevsimdeyiz. Çamurlu yağışlara şahit olacağız. Özellikle de yağışların çamurunu araçların üzerinde göreceğiz. Gelecek perşembe günü İzmir ve Antalya gibi kentlerdeki araçların üzerindeki çamuru herkes fark edecek. Havada ciddi miktarda Sahra’dan gelen çöl tozu taşınımı var” dedi. Peki İzmir'de beklenen çamur yağışı başladı mı? A Haber'den Gamze Elçi aktardı.