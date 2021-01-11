Uzmanlardan Ege için sıcak uyarısı

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Takvimler kışı göstermesine rağmen, havalar bu durumda değil. Sıcaklıklar endişelendiriyor. İzmir ve çevresinde sıcaklıklar bugün 22 dereceği gördü ve yükseliyor. Uzmanlar sıcaklığın biraz daha artacağını söylüyor. Peki havalar neden böyle, sıcaklıklar yükselmeye devam edecek mi? Soğun havalar gelecek mi. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe'nin sorularını Meteoroloji Mühendisleri Ege Bölge Temsilcisi Ayşegül Akıncı Yüksel cevapladı.