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Uzmanlardan 'İki Farklı Deprem' Uyarısı! 4,7'lik deprem büyük depremi tetikler mi?

Giriş Tarihi: 13.01.2020, 13:08

11 Ocak'ta Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem sonrası pek çok vatandaş büyük panik yaşarken, büyük depremin tetiklenip tetiklenmediği de merak ediliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremle ilgili merak edilenleri anlattı.

11 Ocak Cumartesi günü saat 16.37'de İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 şiddetindeki deprem paniğe sebep olmuştu. Yaşanan deprem sonrası pek çok vatandaşın aklına büyük deprem geldi. Peki İstanbul'da yaşanan deprem büyük Marmara depremini tetikler mi? İşte merak edilenler...

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