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    Üzüm işçilerini taşıyan traktörle transit çarpıştı: 2 ölü 9 yaralı

    Giriş Tarihi: 27.08.2020, 09:41

    Manisa'da üzüm işçilerini taşıyan traktör transit ile çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Kazanın olduğunu duyan işçilerin yakınları olay yerine akın etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde üzüm işçilerini taşıyan traktör ile transtin çarpışması sonucu meydana gelen kazda 2 kişi öldü 9 kişi de yaralandı.

    Çarpışmanın etkisiyle açık kasa traktör römorkunda bulunan üzüm işçileri asfalt yola savrulurken ortalık adeta savaş alanına döndü.

    Kaza Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde İstanbul-İzmir Karayolunun Tirkeş Mahallesi kavşağında meydana geldi. Sabahın erken saatlerinde üzüm işçilerini açık kasa römorkunda taşıyan 45 UB 3159 plakalı traktörün ana yola çıktığı sırada Akhisar yönünden Saruhanlı istikametine gitmekte olan 45 NN 699 plakalı transitin çarpışmasıyla traktörün açık kasasında bulunan tarım işçileri asfalt yola savruldu. Kazada traktör kasasında bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs de refüje çıkarak durabildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edilirken kazanın olduğunu duyan işçilerin yakınları da kaza yerine akın etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    IHA

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