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    Vakaların arttığı İzmir’de toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

    Giriş Tarihi: 26.11.2020, 14:12

    İzmir’de trafik polisi ekipleri, giderek artan vakalar neticesinde alınan kararla birlikte toplu taşıma araçlarında denetim yaptı. Ekipler tarafından tedbirler ve önlemler hakkında bilgilendirilen şoförler, denetimleri faydalı bulduklarını söyledi.

    İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, 4 gün boyunca; toplu ulaşım araçları, pazar yerleri, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde yoğunlaştırılmış denetim yapılması kararı alındı.

    Genelgede yayınlanan denetimler vakaların arttığı İzmir'de de uygulanmaya başladı. Kentte trafiğin yoğun olduğu yollardan biri olan Anadolu Caddesi'nde polis ve trafik polisi ekipleri denetim gerçekleştirdi. Toplu taşıma araçlarını durduran ekipler, araç içerisindeki yolcu sayısını ve önlemleri denetleri. Ekipler, araç şoförlerini de kurallar hakkında bilgilendirerek maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptı.



    "HER ŞEY BİZİM SAĞLIĞIMIZ İÇİN"
    Uygulama kapsamında durdurulan bir dolmuş şoförü ise uygulamanın yapılmasını faydalı bulduğunu söyleyerek, "Uygulama gayet güzel oldu. Böyle kontrollerin sürekli yapılmasını bekliyoruz. Kurallara uymaya özen gösteriyoruz, her şey bizim sağlığımız için. Zorluk çıkaran bazı müşteriler de oluyor. Maske takmayanlar oluyor veya maskesini çenesine indirenler oluyor. Maske takmayanları araçtan aşağı indiriyoruz" dedi.

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