Van'da çığ altında kalan AFAD Müdürü Osman Uçar çığ faciasını anlattı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/vanda-cig-altinda-kalan-afad-muduru-osman-ucar-cig-faciasini-anlatti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Osman Uçar, kurtarılarak tedavi altına alındı. Van'da dün meydana gelen çığ düşmesi sonucu arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Uçar, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Uçar dehşet anlarını anlattı

Van'da dün meydana gelen çığ düşmesi sonucu arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Uçar, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Ambulansla hastahaneye sevk edilen Uçar, tedavi altına alındı.

Bu arada çığ altında kalan diğer vatandaşların kurtarılması için AFAD ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Uçar yaşadığı facia anlarını böyle anlattı.