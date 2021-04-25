  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Vebitcoin'in CEO'su ve 'Hanımağa' lakaplı eşi, yasa dışı bahis çetesinin liderlerinden çıktı

    Vebitcoin'in CEO'su ve 'Hanımağa' lakaplı eşi, yasa dışı bahis çetesinin liderlerinden çıktı

    Giriş Tarihi: 25.04.2021, 14:04

    Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B., ile 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B.'nin yasa dışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları öğrenildi. Çiftin, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılandıkları ortaya çıktı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vebitcoin'in CEO'su ve 'Hanımağa' lakaplı eşi, yasa dışı bahis çetesinin liderlerinden çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
    Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
    Tam kapanma gündemde!
    Tam kapanma gündemde!
    Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılı
    Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılı
    Hercai - Final Fragmanı
    Hercai - Final Fragmanı
    Kardeşlerim 11. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 11. bölüm fragmanı
    Başkan Erdoğan: Amacımız sınırımızdaki terör koridorunu bertaraf etmek
    Başkan Erdoğan: Amacımız sınırımızdaki terör koridorunu bertaraf etmek
    Gözyaşlarıyla izlediler! Mülteci ailenin evi alevlere böyle teslim oldu
    Gözyaşlarıyla izlediler! Mülteci ailenin evi alevlere böyle teslim oldu
    Ayın batma anı adeta görsel şölen oluşturdu
    Ayın batma anı adeta görsel şölen oluşturdu
    İzmirli vatandaşlar şikayetçi! CHP İzmir'i yaşanmaz hale getirdi
    İzmirli vatandaşlar şikayetçi! CHP İzmir'i yaşanmaz hale getirdi
    Magandanın özrü kabahatinden büyük! Kendini böyle savundu
    Magandanın özrü kabahatinden büyük! Kendini böyle savundu
    NASA'dan 'Kadın Azmağı' paylaşımı
    NASA'dan 'Kadın Azmağı' paylaşımı