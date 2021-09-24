Vedat 33 yıl önce bırakıldığı camide Müslüman oldu

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Almanya'ya 33 yıl önce evlatlık verilen Alexander Schlıenbecker, ailesine Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kavuşmuştu. 19 kardeşi olduğu ortaya çıkan Vedat evlatlık verildiği camide Müslüman oldu.