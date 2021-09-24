Almanya'ya 33 yıl önce evlatlık verilen Alexander Schlıenbecker, ailesine Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kavuşmuştu. 19 kardeşi olduğu ortaya çıkan Vedat evlatlık verildiği camide Müslüman oldu. 33 yıl sonra Müge Anlı'da annesine kavuşmuştu! Vedat annesinden bir an olsun ayrılmıyor
Vedat 33 yıl önce bırakıldığı camide Müslüman oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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