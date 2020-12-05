  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Virüs aşısına dair en çok merak edilenler: Doç.Dr. Afşin Emre Kayıpmaz A Haber ekranlarında açıkladı

    Virüs aşısına dair en çok merak edilenler: Doç.Dr. Afşin Emre Kayıpmaz A Haber ekranlarında açıkladı

    Giriş Tarihi: 05.12.2020, 19:00

    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği 50 milyon dozluk Kovid-19 aşısıyla ilgili merak edilen tüm soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Virüs aşısına dair en çok merak edilenler: Doç.Dr. Afşin Emre Kayıpmaz A Haber ekranlarında açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    4 günde 3'üncü çam ağacı devrildi
    4 günde 3'üncü çam ağacı devrildi
    Başkan Erdoğan'dan 'Sarıkamış-Karakurt-Horasan' yolunun hizmete açılış töreninde açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan 'Sarıkamış-Karakurt-Horasan' yolunun hizmete açılış töreninde açıklamalar
    Tank Palet Fabrikası gerçekleri
    Tank Palet Fabrikası gerçekleri
    Başkan Erdoğan'dan Tank - Palet Fabrikası iddialarına sert tepki
    Başkan Erdoğan'dan Tank - Palet Fabrikası iddialarına sert tepki
    Türk denizcilik camiasının önemli ismi Turgut Kıran'a son veda! Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı
    Türk denizcilik camiasının önemli ismi Turgut Kıran'a son veda! Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı
    İzmir’de sokak kısıtlamasının ilk gününde kenti sessizlik sardı
    İzmir’de sokak kısıtlamasının ilk gününde kenti sessizlik sardı
    4 günde 3'üncü çam ağacı devrildi
    4 günde 3'üncü çam ağacı devrildi
    İzmir’de sokak kısıtlamasının ilk gününde kenti sessizlik sardı
    İzmir’de sokak kısıtlamasının ilk gününde kenti sessizlik sardı
    İzmir'de korkutan deprem
    İzmir'de korkutan deprem
    İzmir'de otomobil ekmek kamyonuna çarpıp 300 metre savruldu!
    İzmir'de otomobil ekmek kamyonuna çarpıp 300 metre savruldu!
    Yasaklar başlıyor! Hafta sonu hangi işletmeler açık olacak? Fırın, market, manav ve bakkallar açık olacak mı?
    Yasaklar başlıyor! Hafta sonu hangi işletmeler açık olacak? Fırın, market, manav ve bakkallar açık olacak mı?
    Maskeli hırsız bahşiş paralarını da çaldı
    Maskeli hırsız bahşiş paralarını da çaldı