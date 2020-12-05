Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Türkiye'nin Çin'den sipariş ettiği 50 milyon dozluk Kovid-19 aşısıyla ilgili merak edilen tüm soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.
Virüs aşısına dair en çok merak edilenler: Doç.Dr. Afşin Emre Kayıpmaz A Haber ekranlarında açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.